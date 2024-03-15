НАТО прощупал почву в Грузии и заполнил вакуум в Армении

После визита в Баку генсек НАТО Йенс Столтенберг отправился в Грузию и Армению. Здесь шансов на углубление партнерства гораздо больше.

Столтенберг в Грузии

В Грузии, где генсек НАТО Йенс Столтенберг находился 18 марта, он провел встречу с новым премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе и президентом Саломе Зурабишвили. До переговоров с ними генсек дал понять, что будет и впредь посещать страну, чтобы укреплять партнерство НАТО и Грузии.

"Я был в Грузии несколько раз и вновь посещу эту страну для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии — это реформы. НАТО основано на ценностях — демократии, верховенстве закона, и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции", - сказал он.

В качестве примера укрепляющегося партнерства Столтенберг привел недавнее посещение турецким фрегатом порта Батуми. "Это пример того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся возможностями и укрепляем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО", - заявил норвежец.

На самый главный вопрос - когда Грузия станет членом НАТО (который задал один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа) - ответа никто не дождался. Однако Столтенберг уверен, что Грузия будет принята в альянс рано или поздно: "Решение Бухареста подразумевает, что Грузия станет членом альянса НАТО. Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО".

Куда проще, чем давать невыполнимые обещания, напомнить о "зловредной" политике России. "Россия осуществляет империалистические устремления", - сказал Столтенберг. В отличие от Баку, где генсек альянса ограничился благодарностью за гуманитарную помощь, в Тбилиси обвинять Москву морально легче, ведь у Грузии остаются претензии к России из-за Южной Осетии и Абхазии, и позиция Грузии в этом вопросе принципиальная, несмотря на прагматичный курс кабинета Кобахидзе.

Со своей стороны Кобахидзе дал понять, что его страна активно участвует в операциях под эгидой НАТО и вносит вклад в глобальную безопасность, а альянс "выполнял и выполняет важную роль в развитии оборонных возможностей Грузии". Глава МИД Илья Дарчиашвили заметил, что Тбилиси - "важный и ценный партнер" Североатлантического альянса, а интеграция в него остается "конституционной нормой Грузии" и "краеугольным камнем внешней политики страны".

Столтенберг в Армении

Если Грузия давно стремится в НАТО и не скрывает своих намерений, то поездка в Армению представляла собой большую интригу. Сам факт пребывания генсека враждебного России военного альянса в стране-союзнице уже вызывает массу вопросов в Москве. При этом почва для визита созрела уже давно. Из аэропорта "Звартноц", где для натовского лидера расстелили красную ковровую дорожку, выводят российских пограничников. А перед поездкой Столтенберга армянский премьер Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ.

Пашинян не стал маскироваться и прямо сказал своему визави, что Армения "заинтересована в продолжении развития политического диалога с НАТО и расширении партнерства как с НАТО, так и с отдельными странами-членами". Под отдельными странами, скорее всего, имелась ввиду проармянская Франция. Премьер надеется, что скоро удастся утвердить новый формат кооперации Армении и НАТО в виде индивидуально адаптированной программы партнерства.

Пашинян рассчитывает на поддержку НАТО в гарантии безопасности Армении. "В свете произошедших в нашем регионе событий для Армении чрезвычайно важно укрепить уровень сопротивляемости и развивать соответствующий оборонительный потенциал", - отметил он. При этом неясно, что имеется ввиду под "сопротивляемостью". Кому Армения сопротивляется или собирается сопротивляться: Азербайджану, Турции или, может, России?

Данное заявление тем более странно звучит, что дальше Пашинян сказал генсеку НАТО о приверженности мирному урегулированию отношений с Баку на основе признания территориальной целостности, делимитации границ и разблокирования транспортных коммуникаций. Столтенберг приветствовал такие намерения и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения, о чем он говорил и в азербайджанской столице. Он также дал понять, что НАТО не является посредником в решении данного вопроса, но поддерживает настрой сторон на мир.

Визит Столтенберга в Армению был бы бесполезным, если бы в его рамках не были совершены попытки укрепить влияние НАТО в союзной России республике. Генсек говорил достаточно сдержано, не пытаясь бежать впереди паровоза. Публично никаких натовских перспектив он для Армении не обозначил, поскольку официальный Ереван открыто не заявлял о такой цели.

Тем не менее, председатель НАТО дал понять, что альянс готов поддерживать Армению и сближаться с ней. Первое заявление - "НАТО содействует суверенитету и территориальной целостности Армении, ее мирным устремлениям". На практике имеется ввиду, что в отличие от России и ОДКБ, которых Пашинян постоянно винит за нежелание воевать с Азербайджаном на стороне Армении, НАТО в перспективе способен дать гарантии безопасности. Еще шире это подразумевает возможность замещения российской базы в Гюмри на натовскую.

Второе заявление - Столтенберг похвалил Пашиняна за "приверженность демократии". Здесь сделан водораздел между "авторитарной" Россией и "демократичным" Западом, и Армения по данном критерию записана как близкая к США, ЕС и НАТО. Третье заявление - "Я приветствую солидарность Армении с Украиной". И здесь, по оценкам НАТО, Армения не на стороне России.

Резюмируя визиты Столтенберга в Тбилиси и Ереван, можно сказать, что в первом случае НАТО демонстрирует стремление сохранить партнерство, ведь из-за кризиса на Украине и санкций отношения Грузии и Запада пошатнулись. НАТО, ЕС и США недовольны отсутствием антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны Тбилиси. В случае с Арменией Столтенберг прилетел заполнить созданный Пашиняном геополитический вакуум.

Россия не спешит делать громких заявлений, но ее руководство отдает себе отчет в том, что поведение Армении никак не увязывается со статусом союзнических отношений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков видит в поездках Столтенберга "устремления НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе". Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Пашиняна об угрозе новой войны с Азербайджаном, назвала Евросоюз, НАТО и Вашингтон "новыми кураторами" Армении.