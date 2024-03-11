Североатлантический альянс нацелился на Южный Кавказ

С 17 по 19 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершает визит по странам Южного Кавказа. Сначала он посетил Баку, сегодня улетел в Грузию, а завтра будет проводить переговоры в Армении.

Визит Йенса Столтенберг на Южный Кавказ вызывает большое внимание. Для Запада это попытка перетянуть на свою сторону постсоветские страны и как можно больше связать их с евроатлантическими структурами. Соответственно, для России в условиях противостояния со странами НАТО на Украине это вызов. Насколько подобные расчеты и опасения реальны для обеих сторон? Давайте разбираться по каждой стране отдельно.

Столтенберг в Баку

Итак, в первую очередь в ходе регионального турне Столтенберг встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече обе стороны выразили удовлетворенность взаимодействием. Алиев напомнил об истории 30-летнего партнерства, о миротворческих операциях ВС Азербайджана в Косово и Афганистане. "В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан", - отметил президент.

Второй темой стало урегулирование армяно-азербайджанских отношений. После завершения Карабахской войны в 2020 году и антитеррористических мер 2023 года вопрос о восстановлении территориальной целостности Азербайджана уже не стоит на повестке дня. Сейчас важно достичь согласия по мирному договору. Ильхам Алиев напомнил Столтенбергу свои слова о том, что "сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше".

Третья тема беседы - энергетика. Азербайджан играет ключевую роль в энергобезопасности НАТО, экспортируя природный газ в шесть стран-членов альянса и две страны-партнера. Помимо традиционных энергоресурсов Баку готов взаимодействовать и в альтернативной энергетике. Конференция ООН по изменению климата (COP29) в ноябре 2024 года пройдет в Баку. Алиев пригласил Столтенберга принять в ней участие.

Столтенберг поддержал каждый тезис Алиева. Он заявил о том, что НАТО ценит вклад Азербайджана в миротворчество, особенно в Афганистане. "Азербайджанский контингент был одним из последних, покинувших Афганистан, поскольку он отвечал за защиту аэропорта", - подчеркнул генсек. Столтенберг поддержал президента Азербайджана и по теме нормализации отношений с Арменией, призвав его воспользоваться историческим шансом по урегулированию. Он также доволен ролью Баку в энергобезопасности Европы и климатической политикой Азербайджана, включая проведение СОР29.

"Вы проинформировали меня о большом потенциале Вашей деятельности, направленной на развитие отрасли по выработке энергии воды, ветра и солнца, а также на подключение ваших производственных мощностей по выработке электроэнергии к европейскому рынку", - сказал председатель НАТО.

Единственное, в чем не сошлись два политика - Украина. Столтенберг сделал не этой теме особый акцент: "В масштабах более широкого региона Украина является черноморской страной и страной-партнером НАТО" и похвалил Азербайджан за "необходимую поддержку Украине". Киеву нужна гуманитарная помощь, сказал Столтенберг.

Азербайджан не настроен против Украины, поддерживает ее территориальную целостность и поставляет ей гуманитарную помощь, однако не хочет, чтобы эти отношения причиняли какой-либо вред связям с Россией. Именно поэтому Алиев в своем выступлении не стал затрагивать украинскую повестку. Стоит отметить, что Столтенберг повторил прием, использованный госсекретарем США Энтони Блинкеном на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Вашингтоне: принимая у себя турецкого коллегу, он поблагодарил Турцию за "ощутимый вклад" в поддержку Украины.

Азербайджан продолжает сотрудничество с НАТО, их объединяют программа "Партнерство ради мира", формат "Азербайджан плюс НАТО" и документы "Оперативный план индивидуального партнерства" (IPAP) и "Процесс планирования и анализа" (PAP). Азербайджанская армия во многом перешла на натовские стандарты, благодаря турецкому участию. Однако, в отличие от той же Грузии, Азербайджан не ставит перед собой цель какой-либо интеграции в НАТО. Баку состоит в политическом союзе с Москвой, а контакты с альянсом использует только для своих национальных интересов, прежде всего для укрепления армии.

Столтенберг в Тбилиси и Ереване

Несколько иная ситуация с Грузией и Арменией. В Тбилиси в 2003 году, в Ереване в 2018 году власть сменилась с пророссийской на прозападную. Грузия при нынешнем правительстве настроена не так антироссийски, как при Михаиле Саакашвили, но вступление в ЕС и НАТО считает приоритетом своей внешней политики. Кроме того, остается неурегулированным территориальный спор из-за Южной Осетии и Абхазии.

Армения чуть осторожнее, но тоже ориентирована на Запад. Пашинян уже много раз повторял, что готов интегрировать свою страну в ЕС настолько глубоко, насколько того захотят в Брюсселе. Про НАТО он говорит меньше, зато проводит в Армении военные учения с США. Кроме того, исторически обе интеграции - вещи синхронные. После Карабахской войны в армянском истеблишменте перестали скрывать свои намерения увести республику в западную сферу влияния.

Пашинян и его министры несколько раз ставили под сомнение жизнеспособность ОДКБ, а недавно премьер намекнул на выход из организации, не обозначив лишь дату. Так что не исключено, что со Столтенбергом Пашинян будет обсуждать возможность замены российских военных в аэропорту Звартноц и на базе Гюмри натовскими. Опыт взаимодействия с западными структурами у Еревана имеется, ЕС уже отправлял свою наблюдательную миссию на границу с Азербайджаном.

Несмотря на то, что Азербайджан - максимально отдаленная страна Южного Кавказа для НАТО, в Баку Столтенберг провел два дня, встретившись не только с Ильхамом Алиевым, но и с главами МИД и Минобороны. На Грузию генсек выделил половину 18 марта, а на Армению - 19 марта. Долгое пребывание в Баку, вероятно, связано с большей экономической значимостью Азербайджана для стран альянса. Столтенберг в прошлом на посту министра энергетики часто посещал Баку. Во-вторых, НАТО требуется гораздо больше сил, чтобы перетянуть на свою сторону принципиально не уступающий ни капли суверенитета Азербайджан: на Грузию таких усилий тратить не нужно, даже если она не примыкает к антироссийским санкциям, а Ереван только и ждет того, когда ему сделают предложение о новом этапе евроатлантической интеграции.

Для самого Столтенберга визит на Южный Кавказ - не только стремление сделать еще один шаг по вытеснению России из региона, но и подведение итогов работы на посту генсека НАТО. 1 октября 2024 года он уходит в отставку.