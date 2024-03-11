Ильхам Алиев и Йенс Столтенберг обсудили безопасность и энергетику

Президент Азербайджана и генсек НАТО обсудили сотрудничество, безопасность и энергетику. Столтенберг выразил надежду на скорейшее установление мира между Баку и Ереваном и отметил большое значение мира не только для региона, но и в широком контексте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел накануне вечером встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

Ильхам Алиев приветствовал генсека НАТО в Баку. Последний раз азербайджанский лидер и генсек встречались два года назад в Брюсселе, сегодня диалог продолжается.

«Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, более 30 лет хорошего партнерства. Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству»

– Ильхам Алиев

Он отметил, что в ВС Азербайджана прошли реформы, модернизируется оборонный потенциал, высок уровень профессионализма.

Президент Азербайджана отметил, что многие годы темой обсуждений с НАТО была проблема оккупации азербайджанских земель Арменией, но сегодня этой проблемы не существует, она осталась в прошлом, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

«Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Во время моего последнего визита в Брюссель, на пресс-конференции, я поднял этот вопрос и сказал, что Азербайджан сделал такое предложение, и мы ожидаем, что Армения ответит на него. Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер рассказал, что состоялись уже семь раундов обмена замечаниями с армянской стороной по проекту мирного соглашения.

«Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше»

– Ильхам Алиев

Он напомнил, что за 28 лет деятельность Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов. «Но сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это будет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир», - заявил президент Азербайджана.

На встрече со Столтенбергом обсуждался также вопрос энергетической безопасности, Азербайджан наращивает поставки газа в страны НАТО.

«Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в восемь стран, шесть из которых являются членами НАТО, а две – партнерами НАТО. Уверен, что в ближайшие годы число наших партнеров будет расти. Европейская комиссия называет Азербайджан своим надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа»

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана также рассказал гостю о программе зеленого перехода и предстоящей конференции COP29. Генсек НАТО был приглашен на мероприятие, которое состоится в ноябре.

Затем с заявлением выступил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг в своем вступлении отметил, что совершает первый визит в Азербайджан в качестве генерального секретаря НАТО, а в 1990-х годах бывал в стране в качестве главы Минэнерго Норвегии, о чем сохранил приятные воспоминания. «Не в последнюю очередь потому, что я видел, как динамично и сильно развивается энергетический сектор в этой стране. Поэтому я рад вернуться сюда, чтобы иметь возможность обсудить вопросы энергетической безопасности, потому что энергетика имеет значение для нашей безопасности», - сказал он.

«Я приветствую действия Азербайджана по налаживанию все более тесных связей с несколькими союзниками по НАТО и тот факт, что Ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе. Вы играете важную роль в жизнеобеспечении наших обществ»

– Столтенберг

Он отметил, что Азербайджан является давним партнером НАТО, и вклад страны в миссии в Косово и в Афганистане показывает, что партнерство заключается не только в политическом диалоге, но и в практическом сотрудничестве.

«Мир в этом регионе чрезвычайно важен для людей и стран региона, но он также важен для Черноморского региона и для Североатлантической безопасности. Поэтому мир и стабильность важны не только здесь, но и для безопасности в более широком контексте. У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта»

– Столтенберг

Генсек НАТО остановился также на вопросе климата и различных источников энергии.

«Климатические изменения имеют значение для безопасности, для НАТО, они многократно усиливают кризис. Мы видим последствия климатических изменений во всем мире, в том числе и здесь, в Азербайджане. Поэтому задача состоит в следующем: мир нуждается в энергии, в то время как мы должны бороться с глобальным потеплением. Нам необходимо добиться примирения между нашими потребностями в энергии и состоянием окружающей среды. Азербайджан не только экспортирует природный газ, но и инвестирует в альтернативные источники энергии»

– Столтенберг

Он сообщил, что в НАТО с нетерпением ждут СОР29 в Азербайджане и назвал предстоящее мероприятие важной вехой.

После этого за ужином состоялась встреча Ильхама Алиев и Йенса Столтенберга в расширенном составе.