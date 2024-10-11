Лавров поблагодарил Туркменистан за помощь в выезде россиян из Ирана

Сергей Лавров поблагодарил руководство Туркменистана за содействие выезду россиян из Ирана. Он высоко оценил деятельность Ашхабада на международной арене.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров поблагодарил руководство Туркменистана за содействие выезду россиян из Ирана, пишет пресс-служба туркменского МИД.

Лавров находился с визитом в Ашхабаде с 24 по 25 июня. Вчера он выступил перед сотрудниками МИД, преподавателями и студентами Института международных отношений.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства высоко оценил работу Туркменистана на международной арене в соответствии со статусом постоянного нейтралитета страны.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что Туркменистан – это единственная страна, чей полный нейтральный статус был трижды официальной признан Генассамблеей ООН.