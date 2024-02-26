Лавров и Фидан встречаются в Анталье

Встреча глав МИД России и Турции проходит в эти минуты в Анталье. Фото беседы Сергея Лаврова и Хакана Фидана опубликовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Переговоры министров иностранных дел РФ и Турции проходят в Анталье, написала в своем канале в Telegram представитель МИД России.

"Встреча глав МИД России и Турции в Анталии"

– Мария Захарова

Об Анатолийском дипломатическом форуме

В Анталье сегодня стартовал традиционный Дипломатический форум. Он будет проходить до 3 марта включительно.

На мероприятие прибыли в том числе Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. В целом участниками форума стали представители порядка 90 стран мира. Главы государств и министры, политики и чиновники прибудут из Средней Азии, Африки и Европы, а также с Ближнего Востока.

Форум проходит в Анталье уже в третий раз. Его инициаторы стремятся внести вклад в развитие диалога по наиболее острым вопросам мировой повестки. Еще одна цель – поддержание контактов между различными странами. "На полях" форума состоится ряд двусторонних встреч, запланировано и подписание документов.