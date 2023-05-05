Лавров и Чавушоглу проведут переговоры 10 мая

Глава МИД Турции анонсировал двустороннюю встречу с российским коллегой. По словам дипломата, она может пройти после четырехсторонних переговоров по Сирии.
Переговоры глав МИД РФ и Турции планируются в Москве 10 мая, сообщил Мевлют Чавушоглу.
По его словам, сегодня российская сторона окончательно подтвердила, что примет четырехстороннюю встречу на уровне глав МИД по Сирии в этот день.
Турецкий дипломат уточнил, что от Ирана во встрече может принять участие не министр, а другой представитель Тегерана, если Хосейн Амир Абдоллахиян вместе с президентом поедет в африканское турне.
"Утром мы проведем всесторонние переговоры, а уже днем проведем переговоры с уважаемым господином Лавровым"
— Мевлют Чавушоглу