Лавров и Чавушоглу проведут переговоры 10 мая

Опубликовано: 20:42, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД РФ

Глава МИД Турции анонсировал двустороннюю встречу с российским коллегой. По словам дипломата, она может пройти после четырехсторонних переговоров по Сирии.

Переговоры глав МИД РФ и Турции планируются в Москве 10 мая, сообщил Мевлют Чавушоглу.

По его словам, сегодня российская сторона окончательно подтвердила, что примет четырехстороннюю встречу на уровне глав МИД по Сирии в этот день.

Турецкий дипломат уточнил, что от Ирана во встрече может принять участие не министр, а другой представитель Тегерана, если Хосейн Амир Абдоллахиян вместе с президентом поедет в африканское турне.

"Утром мы проведем всесторонние переговоры, а уже днем проведем переговоры с уважаемым господином Лавровым"

— Мевлют Чавушоглу