Вестник Кавказа

"Ласточка" Сочи - Сухум станет регулярно ходить в 2025 году

"Ласточка" Сочи - Сухум станет регулярно ходить в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Ласточка" в Абхазию с будущего года продлит маршрут - конечным пунктом будет не Гагра, а Сухум. В этом году поезд совершил несколько тестовых рейсов.

Поезд "Ласточка" из Сочи в Сухум, столицу Абхазии будет регулярно курсировать в 2025 году, поделился главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.

"Ласточка" успешно завершила серию тестовых проездов в Сухум и готова к полноценному запуску маршрута. Ожидается, что регулярные рейсы "Ласточки" начнутся уже в 2025 году"

– Куруа

Он добавил, что "Ласточка" позволит туристам из России значительно быстрее добираться до Сухума и будет востребована в курортный сезон. Один состав рассчитан на 400 пассажиров.

В пути "Ласточка" в Абхазию будет делать ряд остановок на популярных курортах: Цандрыпш, Гагра, Гудаута, Афон и Сухум.

В будущем конечной остановкой поезда может стать аэропорт, который в Абхазии намерены открыть также в 2025 году.

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