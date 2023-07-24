Лайнеры Turkish Airlines снова будут летать между Омском и Антальей

В конце апреля крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновит прямые рейсы меду Омском и Антальей – у жителей сибирского города вновь появится возможность понежиться на солнечных пляжах турецкого города-курорта.

В турецкую Анталью снова будут летать прямые авиарейсы из Омска, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Омского аэропорта.

"Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines"

- аэропорт Омска

Рейсы будут выполняться шесть раз в неделю, кроме вторника, причем – все лето, вплоть до 21 октября. Летать по маршруту будет Boeing 737‑800, добавили в авиагавани.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что самолеты Turkish Airlines стали чаще летать из Санкт-Петербурга в Стамбул – в июле прошлого 2023 года компания ввела 5 дополнительных рейсов в неделю, так что общее их число достигло 19-ти.