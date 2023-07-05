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Из Петербурга в Стамбул: Turkish Airlines вводит новые рейсы

Из Петербурга в Стамбул: Turkish Airlines вводит новые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолеты "Турецких авиалиний" будут еще чаще летать из Санкт-Петербурга в Стамбул. Вводится 5 дополнительных рейсов в неделю, так что общее их число достигнет 19-ти.

Турецкий флагманский перевозчик Turkish Airlines скоро на треть нарастит число рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул, сообщает оператор аэропорта "Пулково".

По данным компании ВВСС, самолеты будут летать чаще начиная с 11 июля.

Сейчас Turkish Airlines выполняет такие рейсы ежедневно. Лайнеры поднимаются в воздух по два раза в день.

"В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям"

– ВВСС

Через месяц полеты Спб-Стамбул будут совершаться еще чаще - по 3 раза каждый день. Таким образом, в августе число рейсов в неделю достигнет 21.

Отметим, что пассажиров из Петербурга в Стамбул возят еще две авиакомпании:

  • Аэрофлот,
  • Pegasus Airlines.
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