Из Петербурга в Стамбул: Turkish Airlines вводит новые рейсы

Опубликовано: 19:26, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолеты "Турецких авиалиний" будут еще чаще летать из Санкт-Петербурга в Стамбул. Вводится 5 дополнительных рейсов в неделю, так что общее их число достигнет 19-ти.

Турецкий флагманский перевозчик Turkish Airlines скоро на треть нарастит число рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул, сообщает оператор аэропорта "Пулково".

По данным компании ВВСС, самолеты будут летать чаще начиная с 11 июля.

Сейчас Turkish Airlines выполняет такие рейсы ежедневно. Лайнеры поднимаются в воздух по два раза в день.

"В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям"

– ВВСС

Через месяц полеты Спб-Стамбул будут совершаться еще чаще - по 3 раза каждый день. Таким образом, в августе число рейсов в неделю достигнет 21.

Отметим, что пассажиров из Петербурга в Стамбул возят еще две авиакомпании:

Аэрофлот,

Pegasus Airlines.