Из Петербурга в Стамбул: Turkish Airlines вводит новые рейсы

Самолеты "Турецких авиалиний" будут еще чаще летать из Санкт-Петербурга в Стамбул. Вводится 5 дополнительных рейсов в неделю, так что общее их число достигнет 19-ти.
Турецкий флагманский перевозчик Turkish Airlines скоро на треть нарастит число рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул, сообщает оператор аэропорта "Пулково".
По данным компании ВВСС, самолеты будут летать чаще начиная с 11 июля.
Сейчас Turkish Airlines выполняет такие рейсы ежедневно. Лайнеры поднимаются в воздух по два раза в день.
"В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям"
– ВВСС
Через месяц полеты Спб-Стамбул будут совершаться еще чаще - по 3 раза каждый день. Таким образом, в августе число рейсов в неделю достигнет 21.
Отметим, что пассажиров из Петербурга в Стамбул возят еще две авиакомпании:
- Аэрофлот,
- Pegasus Airlines.