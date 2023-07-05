Опубликовано: 12:39, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Турции становится все неподъемнее для россиян - сегодня дешевле можно отдохнуть не только в Египте, но и в Испании, ОАЭ, на Мальдивах. В этом году Турция может недосчитаться около 1 млн россиян. Рост цен также может отвернуть от Турции европейцев.

Сфера туризма, имеющая большое значение для экономики Турции, в 2023 и в 2024 году может понести убытки.

Инфляция внутри страны повышает цены для всех иностранцев, туристы переориентируются на другие направления. Для россиян на цене отдыха в Турции сильно сказывается курс валют, ценник выставляется в евро.

Тур в Турции сегодня стоит 300-400 тыс рублей, летом 2022 года - 200 тыс рублей. В таких условиях дешевле отдохнуть можно в Испании и даже на Мальдивах, также выгодные предложения есть у Египта, ОАЭ, Кипра.

По сравнению с допандейминым 2019 годом поток российских отдыхающих в Турцию упал на 30% и может опуститься еще.

"Надежды Турции на туризм находятся под угрозой из-за инфляции. Стопроцентное увеличение расходов за последний год отразилось на ценах в отелях Турции. <…> Подчеркивая, что цены на номера должны расти по мере увеличения расходов, представители сектора опасаются, что из-за высоких цен европейские туристы также обратятся к конкурентам по контракту (с турфирмами) на 2024 год, который стартует в октябре"

– экономическое издание Ekonomigazetesi

По данным АТОР, в прошлом году 5,2 млн россиян провели отпуск в Турции, в этом году туристов по итогу года может оказаться лишь 4 млн.

"Игроки в сфере туризма пытаются заработать деньги, чтобы выплатить свои кредиты и долги и, в то же время, реализовать свои бюджеты; для этого они стараются не снижать цены"

– турецкая турфирма Corendon