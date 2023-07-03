Турция лишилась россиян из-за высоких цен

Опубликовано: 16:45, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Высокие цены привели к потере Турцией российских туристов. Порядка 35-40% отдыхающих из России лишилась Турция в этом летнем сезоне.

Летний сезон в Турции стал сезоном потерь российских туристов из-за высоких цен на отдых в стране, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Как заявили в АТОР, поток российских отдыхающих в Турции в летнее время по сравнению с допандемийными временами сократился на 35-40%. Там подчеркнули, что сегодня отдых в Турции на 10 ночей обойдется для россиянина примерно в 110 тыс рублей на одного человека, в то время как в 2019 году он стоил около 50-60 тыс рублей.

При этом в ассоциации отметили, что предпочтения граждан России, которые отправляются в Турцию на отдых, сегодня изменились. Так, спросом пользуются дорогие отели, услуги, предоставленные в аэропорту. Кроме того, отдыхающие стали приобретать расширенные страховки и питание.