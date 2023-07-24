Турция обзаведется новым лоукостером

Опубликовано: 12:34, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый лоукостер появится в Турции. Компания Turkish Airlines выделила из подразделения перевозчиков AnadoluJet. В Турции считают, что компания составит конкуренцию другим авиакомпаниям.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение выделить из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company, пишет пресс-служба АТОР.

Новый лоукостер появился на свет 14 июля 2023 года. Как пишут эксперты, он составит конкуренцию бюджетным Easyjet и Ryanair. В самой Турции высоко оценили новость о рождении специализированного лоукостера.

Из-за того, что у Турции не было своего полноценного лоукостера, стране было сложно конкурировать с другими странами Средиземноморья, так как только такие компании совершали рейсы в эти страны для жителей европейских стран.

В России также прокомментировали эту новость, заявив, что туристам, прежде всего, важны тарифы.