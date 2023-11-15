Курорты Северного Кавказа оказались вдвое доступнее Сочи на Новый год

Провести новогодние каникулы на горнолыжных курортах Северного Кавказа решили около 20% туристов, выбирающих такой отдых. При этом горы СКФО обойдутся отдыхающим вдвое дешевле, чем Сочи.

До 20% продаж горнолыжных туров приходится в России на курорты Северного Кавказа, однако лидерство остается за сочинскими горами, несмотря на значительную разницу в цене.

Архыз, Домбай и Приэльбрусье востребованы среди туристов на Новый год, и спрос может вырасти за месяц еще.

«Все три курорта существенно дешевле горного кластера Сочи – примерно в два раза. Это, безусловно, стимулирует туристов. Полагаю, в этом году будет происходить «переток» туристов с Красной Поляны на курорты Приэльбрусья, Архыза и Домбая»

– вице-президент АТОР Сергей Ромашкин

Отдых на Домбае предпочитают новички: здесь широкие и не сильно крутые трассы, хотя есть где разгуляться и любителям фрирайда.

В Приэльбрусье также широкие трассы, а сезон катания - самый длинный.

«Архыз славится вечерними катаниями. Для тех, кто не увлекается собственно горнолыжным спортом, есть экскурсии на снегоступах и снегоходах, полеты на парапланах, тюбинг и каток под открытым небом»

– директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова

Отдых на горнолыжных курортах СКФО подорожал примерно на 15% с зимы 2022/23.

Три ночи на Архызе, включая новогоднюю, можно провести вдвоем за 32 тыс рублей, в Приэльбрусье - от 20 тыс рублей, на Домбае - от 16 тыс рублей. Приведены минимальные цены, проезд до курортов оплачивается отдельно.