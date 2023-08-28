Курортного сбора на Ставрополье собрали на 11 млн больше плана

Сумма курортного сбора, собранного с января по август на Ставрополье, оказалась больше прогнозируемой, рассказал губернатор.
По его словам, удалось собрать более 355 млн рублей, при запланированных 344 млн рублей, за счет увеличения туристического потока в регион.
"Эти средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон. Перечень объектов для работы формируем сейчас"
– Владимир Владимиров
Ставропольский губернатор пояснил, что, благодаря повышенным объемам курортного сбора, за счет его средств можно будет создать больше новых объектов. Глава региона добавил, что в 2023 году по программе курортного сбора ведется работа по 24 проектам.
"Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры"
– губернатор