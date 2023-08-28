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Курортного сбора на Ставрополье собрали на 11 млн больше плана

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристы принесли Ставропольскому краю более 355 млн рублей в качестве курортного сбора в 2023 году. По словам губернатора, эта сумма на 11 млн превышает запланированные объемы.

Сумма курортного сбора, собранного с января по август на Ставрополье, оказалась больше прогнозируемой, рассказал губернатор.

По его словам, удалось собрать более 355 млн рублей, при запланированных 344 млн рублей, за счет увеличения туристического потока в регион.

"Эти средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон. Перечень объектов для работы формируем сейчас"

– Владимир Владимиров

Ставропольский губернатор пояснил, что, благодаря повышенным объемам курортного сбора, за счет его средств можно будет создать больше новых объектов. Глава региона добавил, что в 2023 году по программе курортного сбора ведется работа по 24 проектам.

"Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры"

– губернатор

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