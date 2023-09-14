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Курортам Кубани пообещали еще неделю бархатного сезона

Одежда на пляже
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
На следующей неделе в Краснодарском крае будет около 25-29. Черном море останется теплым. Грозы будут редкими.

Новая неделя не принесет похолодания или ухудшения погоды Краснодарскому краю, следует из прогноза синоптиков Краснодарского гидрометцентра.

«Существенных изменений ни по температуре, ни по осадкам на следующей неделе не ожидается. Дождь будет, но в отдельные дни и в отдельных районах, местами с грозами и усилением ветра»

– краевой гидрометцентр

Погода позволит туристам на будущей неделе продолжить пляжный сезон на Черном море, тогда как Азовское уже стало прохладным, несмотря на то, что солнце припекает.

«Температурный фон останется прежний – от 23 до 29 градусов, прохладнее будет на Азовском побережье и юго-восточных предгорьях - от 20 до 25 градусов. Ночные температуры – 11 – 16 градусов, на Черноморском и Азовском побережьях - 17 – 22 градуса. Черное море еще пока теплое – 23 - 25 градусов»

– синоптик

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