Вильфанд объявил о начале бархатного сезона в России

Опубликовано: 16:29, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На юге России вскоре откроется бархатный сезон. В такое время температура воздуха и воды близки по значению и составляют около 25 градусов.

Несколько дней осталось до старта любимого многими бархатного сезона на пляжах Черного моря, объявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

На прошлой неделе курортные регионы захватило похолодание, оно отступит к пятнице, погода вернется к комфортной норме.

"Температура воды в Геленджике и в Туапсе - плюс 24 градуса, в Сочи - плюс 25 градусов. Температура воздуха дневная примерно такая же"

– Вильфанд

Как объяснил метеоролог, именно такую погоду, когда вода и воздух прогреты примерно на одном уровне, и считают бархатным сезоном, передает "Интерфакс".