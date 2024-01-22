Курорт Шахдаг начал подготовку к летнему сезону

Один из самых популярных не только в Азербайджане, но и на всем пространстве бывшего СНГ, особенно у поклонников экстрима, азербайджанский горнолыжный курорт "Шахдаг" накануне завершил зимний туристический сезон и начал подготовку к лету.

Шахдагский зимне-летний туристический комплекс "Шагдаг", расположенный на высоте 1435 – 2552 м над уровнем моря в одном из самых красивых уголков Кавказа около одноименной горы в 200 км от столицы Азербайджана, завершил зимний сезон.

Все горнолыжные трассы курорта приостановили свою работу до начала нового зимнего сезона, а в туристическом центре уже началась подготовка к летнему высокому сезону, передает АЗЕРТАДЖ.

Также на курорте до зимы закрылись отели Gaya Residences и "Зирве", однако к услугам отдыхающих будет работать Shahdag Hotel & SPA, который открыт для отдыхающих круглогодично.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", зимний туристический сезон стартовал в Шахдагском зимне-летнем туристическом комплексе стартовал 16 декабря, в новом сезоне любители лыжного спорта получили специальный новый склон протяженностью 1800 м. С нынешнего года в комплексе будут проводиться соревнования международной серии по горнолыжному альпинизму Международной федерации лыжного альпинизма.