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Курбан-байрам в Чечне будут праздновать пять дней

Курбан-байрам в Чечне будут праздновать пять дней
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чеченская Республика будет отдыхать пять дней по случаю празднования Курбан-байрама. Жители региона будут отмечать праздник жертвоприношения с 28 июня по 2 июля.

Дополнительные выходные выделил чеченский лидер Рамзан Кадыров для празднования исламского праздника Курбан-байрама в Чечне. Указ об этом глава республики подписал сегодня.

Так, жители Чечни будут отмечать праздник жертвоприношения 28, 29 и 30 июня. Эти дни в республике объявлены нерабочими, говорится в подписанном Кадыровым документе.

Помимо этого, 1 и 2 июля в этом году выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, жители Чеченской Республики на праздничной неделе будут отдыхать 5 дней.

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