Опубликовано: 21:40, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чеченская Республика будет отдыхать пять дней по случаю празднования Курбан-байрама. Жители региона будут отмечать праздник жертвоприношения с 28 июня по 2 июля.

Дополнительные выходные выделил чеченский лидер Рамзан Кадыров для празднования исламского праздника Курбан-байрама в Чечне. Указ об этом глава республики подписал сегодня.

Так, жители Чечни будут отмечать праздник жертвоприношения 28, 29 и 30 июня. Эти дни в республике объявлены нерабочими, говорится в подписанном Кадыровым документе.

Помимо этого, 1 и 2 июля в этом году выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, жители Чеченской Республики на праздничной неделе будут отдыхать 5 дней.