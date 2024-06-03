Купальный сезон открыт на Черном море

В Гидромецентре сообщили о начале купального сезона на Черном море, где вода прогрелась до 22 градусов. Там добавили, что на юге России установилась жаркая погода.

Научный руководитель Гидромецентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура воды на Черном море прогрелась 22 градусов.

Он отметил, что на южных курортах, кроме Крыма, можно открывать купальный сезон.

Говоря о Крыме, Вильфанд пояснил, что к концу второй декады температура воды в республике будет такая же. Он рекомендовал крымчанам "еще немного подождать".

Синоптик заявил, что в южной части европейской России установилась жаркая погода. Так, температура на Кубани, Ставрополье и в Крыму достигает 35 градусов.

При этом он добавил, что в прибрежных зонах температура ниже – 28-30 градусов тепла.