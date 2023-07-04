Куда россиянам поехать с детьми не на море летом?

Опубликовано: 12:31, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году непляжный отдых в России становится все более популярным, особенно среди семей с детьми. Какие направления для семейного отдыха не на море предпочитают россияне?

Неморской отдых - это тренд сезона. Такие бронирования в 2023 году составляют треть от общего числа, сообщает АТОР.

Отказ от отпуска на пляже, как правило, объясняют слишком высоким спросом на морские направления, проблемами с железнодорожными билетами и увеличением спроса на автобусные туры.

Туроператор АЛЕАН выяснил, куда едут россияне с детьми на непродолжительный отдых в июле. проанализировал (исследование есть в распоряжении редакции), какие маршруты для непродолжительного семейного путешествия выбирают туристы с детьми в июле. Самыми распространенными оказались поездки в загородные гостиницы в собственном или соседнем регионе - их выбирают 35% туристов.

В топ-3 также входят Санкт-Петербург (15%) и Казань (10%). А четвертое место занимает Северный Кавказ - провести отдых в республиках СКФО предпочли 7% россиян.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Северный Кавказ славится большим выбором достопримечательностей, природных заповедных зон, музеев и развлекательных площадок. Любителей активного отдыха заинтересуют сплавы, конные, велопрогулки. В курортных парках Минеральных Вод можно покататься на аттракционах, пройти по специальным тропам для оздоровительных прогулок - терренкурам"

– АТОР