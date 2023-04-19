Кубанских чаеводов обязали вернуть государству 3,9 тысяч гектаров земли

Опубликовано: 12:22, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанским производителям чая придется вернуть государству почти 4 тысячи гектаров земли – в суде почитали, что у них нет возможностей для выращивания чая, и они лишь создают видимость этой работы.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда об изъятии в пользу государства 3,9 тыс га земель у сельхозпроизводителей чайной отрасли в Сочи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката ответчиков.

В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО "Адлерский чай", сооснователь компании "Краснополянская косметика" Дмитрий Серов и еще 124 юридических и физических лица, - рассказал адвокат чаеводов Михаил Школьник.

По искам Генпрокуратуры РФ в 2022 году из пользования сельхозпредприятий в пользу РФ были возвращены более 4,5 тыс га земельных участков чайных производителей и фермеров, среди которых - "Краснополянская косметика", "Адлерский чай", "Шапсугский чай", "Мацеста чай", "Хоста чай", "Солохаульский чай". По решению суда, участки должны быть переданы в распоряжение межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее.

Как полагают в суде, аннулирования прав аграриев по иску Генпрокуратуры основаны на том, что частные акционерные общества, ранее бывшие чайными совхозами, не имели экономических возможностей для использования всех участков и создавали лишь видимость работы своих предприятий.