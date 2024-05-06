Кубань предупредили об опасном подъеме рек

В Мостовском, Лабинском и Курганинском районах ожидается подъем рек до неблагоприятных отметок. Рекомендуется следить за сообщениями местных властей и оперативно реагировать на инструкции спасателей.

Специалисты метеорологической службы предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани до неблагоприятных отметок в ближайшие дни. По их данным, причиной такого явления станет приход атмосферного фронта, который принесет с собой сильные дожди и грозы.

«В связи с выпавшими и прогнозируемыми осадками, сегодня, 13.05.2024 г., до конца суток, а также в течение суток 14.05, 15.05 и 16.05.2024 г. на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок»

– ФКУ «Черноморье».

Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности и призывают граждан не игнорировать предупреждения о возможных паводках. Жителям рекомендуется следить за сообщениями местных властей и оперативно реагировать на инструкции спасателей.

Проводится укрепление берегоукрепительных сооружений и плотин, а также осуществляется прочистка русел рек для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Власти обращаются к жителям с просьбой быть внимательными и осторожными, избегать поездок в районы, где ожидается подъем воды, и не подвергать свою жизнь риску, пытаясь самостоятельно преодолеть подтопленные участки.