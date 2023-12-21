Кубань потратит 47 млрд рублей на развитие общественной инфраструктуры

В этом году Краснодарский край планирует масштабное развитие социальной и общественной инфраструктуры. Отремонтируют и построят новые школы, детские сады, медучреждения и спортивные объекты. Для реализации этого проекта потратят 47 млрд рублей.

Власти Краснодарского края намерены реализовать масштабный проект по ремонту и строительству общественной инфраструктуры. В планах у регионального правительства реконструкция и возведение дошкольных учреждений, школ, медицинских, культурных и спортивных объектов. Информацию об этом озвучил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что средства на эти цели поступят из федерального, регионального и местных бюджетов.

"На эти средства в крае построят, реконструируют или приобретут школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, объекты здравоохранения"

- Вениамин Кондратьев

В этом году будут реализованы более 100 инвестиционных проектов в муниципалитетах края.