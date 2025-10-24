Кубань потеряла 2,5 млн т зерна из-за погоды

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал сегодня о негативном эффекте, который произвела засуха на кубанские урожаи зерновых: если в 2024 году крае собрал 13,8 млн т зерна, то в этом году – только 11,3 млн т.
Кондратьев подчеркнул, что 2,5 млн т зерна было утрачено из-за непростых погодных условий, с которыми кубанским фермерам приходилось бороться почти весь год: за ранней засухой последовали холода, погубившие часть посевов.
"Этот год для наших аграриев выдался непростым. Засеивать поля им пришлось буквально в сухую землю, позже столкнулись с возвратными заморозками. Вместе с учеными они буквально спасали каждое зернышко и плод"
– Вениамин Кондратьев
Тем не менее, подчеркнул губернатор, кубанскими сельхозтоваропроизводители достойно справились с испытаниями, обеспечив урожай в 11,3 млн т зерна, включая 7,8 млн т пшеницы.
Кондратьев добавил, что по производству ягод и фруктов Кубань в этом году вновь на первом месте по урожаю.