Вестник Кавказа

Кубань будет выпускать топливо стандарта ЕВРО-5

Кубань будет выпускать топливо стандарта ЕВРО-5
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Топливо стандарта ЕВРО-5 будет выпускаться в Краснодарском крае. Выпуск будет налажен на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

После модернизации Афипского нефтеперерабатывающего завода на Кубани, здесь будет выпускаться топливо стандарта ЕВРО-5. Планируется, что завод будет модернизирован уже к концу будущего года.

«Сегодня мы документально закрепляем наши договоренности по его модернизации. Завод первым в крае начнет выпускать востребованное на внутреннем и зарубежном рынках топливо стандарта ЕВРО-5. Причем объемы производства будут существенными - 2,5 миллиона тонн в год. Наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью – одна из наших стратегических задач в экономике»

– администрации Краснодарского края.

Отметим, что модернизация Афипского нефтеперерабатывающего завода имеет ряд важных причин.

  • Во-первых, переход к производству топлива стандарта ЕВРО-5 позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
  • Во-вторых, использование более современных технологий в производстве топлива повысит его качество, что в конечном итоге приведет к улучшению работы двигателей и снижению выбросов вредных веществ во время сгорания.
  • Кроме того, выпуск топлива стандарта ЕВРО-5 позволит заводу улучшить свою конкурентоспособность на рынке, что расширит экспортные возможности производства и позволит заводу укрепить позиции как надежного поставщика качественного топлива.
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