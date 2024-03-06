Кубань будет выпускать топливо стандарта ЕВРО-5

Топливо стандарта ЕВРО-5 будет выпускаться в Краснодарском крае. Выпуск будет налажен на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
После модернизации Афипского нефтеперерабатывающего завода на Кубани, здесь будет выпускаться топливо стандарта ЕВРО-5. Планируется, что завод будет модернизирован уже к концу будущего года.
«Сегодня мы документально закрепляем наши договоренности по его модернизации. Завод первым в крае начнет выпускать востребованное на внутреннем и зарубежном рынках топливо стандарта ЕВРО-5. Причем объемы производства будут существенными - 2,5 миллиона тонн в год. Наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью – одна из наших стратегических задач в экономике»
– администрации Краснодарского края.
Отметим, что модернизация Афипского нефтеперерабатывающего завода имеет ряд важных причин.
- Во-первых, переход к производству топлива стандарта ЕВРО-5 позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
- Во-вторых, использование более современных технологий в производстве топлива повысит его качество, что в конечном итоге приведет к улучшению работы двигателей и снижению выбросов вредных веществ во время сгорания.
- Кроме того, выпуск топлива стандарта ЕВРО-5 позволит заводу улучшить свою конкурентоспособность на рынке, что расширит экспортные возможности производства и позволит заводу укрепить позиции как надежного поставщика качественного топлива.