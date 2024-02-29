КТО в Ингушетии: поврежденный дом отремонтируют за месяц в Карабулаке

Строители назвали сроки, в которые будет приведен в порядок дом, пострадавший во время КТО 2-3 марта. Подробности рассказал глава Ингушетии. Видео опубликовано в Telegram-канале Махмуда-Али Калиматова.

Жители дома, получившего повреждения во время контртеррористической операции в Карабулаке, смогут вернуться в свои квартиры примерно через месяц. Такие сроки назвал глава Ингушетии.

По словам Махмуда-Али Калиматова, работники трудятся максимально интенсивно, буквально день и ночь.

"Как сейчас сказали мне строители, в течение месяца плюс-минус постараемся завершить работы"

– глава Ингушетии

Калиматов уточнил, что в нормальное состояние пострадавшие квартиры приводят сразу несколько бригад.

В целом он подчеркнул, что жители дома не остались наедине со своей проблемой – она решается при участии множества неравнодушных. Так, сотрудники правительства и других органов власти Ингушетии перечислили однодневную зарплату на ремонт.

Видео из Telegram-канала Калиматова:

КТО в Ингушетии

Контртеррористическая операция в Ингушетии проходила 2-3 марта 2024 года. Во время операции ФСБ ликвидировала шестерых членов террористического подполья: в одной из квартир они готовились к терактам. Преступникам предложили сдаться, но они отказались и открыли огонь. Более того, террористы имели взрывчатку. Поэтому жители дома были эвакуированы. В итоге дом был зачищен. Потерь нет ни среди мирных жителей, ни среди силовиков.