Кто будет новым генсеком НАТО? Предсказывают дипломаты

Продление полномочий действующего генсека НАТО, о котором неоднократно сообщали СМИ, получит официальное подтверждение завтра. Об этом рассказали анонимные дипломаты.
Уже завтра станет НАТО окончательно согласует долго планируемое решение о продлении пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека альянса на год, пишет Reuters, передавая мнение 4 источников из дипломатических кругов.
Событие состоится на встрече постпредов при организации, которая пройдет во вторник в Брюсселе.
По ситуации на данный момент, Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс до 30 сентября. Его мандат было решено продлить на фоне проблем с выдвижением новой кандидатуры.
Напомним, Столтенберг находится во главе НАТО с октября 2014 года.