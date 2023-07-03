Кто будет новым генсеком НАТО? Предсказывают дипломаты

Опубликовано: 22:30, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Продление полномочий действующего генсека НАТО, о котором неоднократно сообщали СМИ, получит официальное подтверждение завтра. Об этом рассказали анонимные дипломаты.

Уже завтра станет НАТО окончательно согласует долго планируемое решение о продлении пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека альянса на год, пишет Reuters, передавая мнение 4 источников из дипломатических кругов.

Событие состоится на встрече постпредов при организации, которая пройдет во вторник в Брюсселе.

По ситуации на данный момент, Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс до 30 сентября. Его мандат было решено продлить на фоне проблем с выдвижением новой кандидатуры.

Напомним, Столтенберг находится во главе НАТО с октября 2014 года.