РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кто будет новым генсеком НАТО? Предсказывают дипломаты

Кто будет новым генсеком НАТО? Предсказывают дипломаты
© Фото: Сайт НАТО
Продление полномочий действующего генсека НАТО, о котором неоднократно сообщали СМИ, получит официальное подтверждение завтра. Об этом рассказали анонимные дипломаты.

Уже завтра станет НАТО окончательно согласует долго планируемое решение о продлении пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека альянса на год, пишет Reuters, передавая мнение 4 источников из дипломатических кругов.

Событие состоится на встрече постпредов при организации, которая пройдет во вторник в Брюсселе.

По ситуации на данный момент, Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс до 30 сентября. Его мандат было решено продлить на фоне проблем с выдвижением новой кандидатуры.

Напомним, Столтенберг находится во главе НАТО с октября 2014 года.

Алиев, Пашинян, Столтенберг: Чем запомнилась инаугурация Эрдогана?

Алиев, Пашинян, Столтенберг: Чем запомнилась инаугурация Эрдогана?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version