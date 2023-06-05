Алиев, Пашинян, Столтенберг: Чем запомнилась инаугурация Эрдогана?

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На инаугурацию Эрдогана приехали лидеры десятка стран. Почему среди них оказался премьер-министр Армении Никол Пашинян, чего от Турции хочет генсек НАТО Йенс Столтенберг и какова будет внешняя политика Турции при новом министре иностранных дел Хакане Фидане?

3 июня в здании турецкого парламента в Анкаре состоялась инаугурация президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравить его с победой приехали делегации 80 стран. В частности, там присутствовали руководители Азербайджана, Болгарии, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Узбекистана и ряда стран Африки.

Эрдоган и лидеры Кавказа

Обращает на себя внимание тот факт, что первый иностранный лидер, с которым поздоровался Эрдоган - Ильхам Алиев. Азербайджанский президент и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева сидят первыми по правую руку от турецкого лидера и его супруги. Причем первая леди Эмине Эрдоган дважды приветствовала Мехрибан Алиеву. В этом символизме кроется политика. Несмотря на широкие связи Турции в мире, Азербайджан остается наиболее близкой для нее страной в духовном, культурном и политическом смыслах.

От России на инаугурацию президент Владимир Путин поехать не смог по понятным геополитическим причинам. Но он лично распорядился, чтобы в Анкаре побывал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Можно заметить, что Эрдоган не с каждым лидером вел беседу, прежде чем выйти на трибуну, однако Володину он уделил несколько минут, что доказывает то значение, которое и Турция, и Россия придают двусторонним связям.

Неожиданностью стало появление на инаугурации премьер-министра Армении. Никола Пашиняна сопровождал вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель Армении в процессе армяно-турецкого диалога Рубен Рубинян. Совсем недавно в Ереване открыли памятник армянским террористам, убивавшим сто лет назад турецких и азербайджанских дипломатов, а Анкара закрыла турецкое небо для армянских авиарейсов, но сегодня процесс нормализации вновь идет вверх. Появление Пашиняна доказывает готовность продолжать этот процесс.

Эрдоган и лидеры Запада

В отличие от Пашиняна, который пошел на смелый шаг, его западные коллеги не смирились с победой Эрдогана. Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни британский премьер-министр Риши Сунак - никого из них в Анкаре не было. Что же их так тревожит? Зависть, что они не могут так же править 20 лет, как Эрдоган? Может быть. Больше всего их не устраивает, что "эрдогановская Турция" означает "независимая Турция". Суверенное государство, которое строит свои отношения не только с ЕС/НАТО/США, но и с Россией, Китаем и мусульманским миром.

Чтобы совсем не ломать связи с Турцией, натовцы послали на инаугурацию уходящего скоро в отставку генсека. Йенса Столтенберга Эрдоган достаточно тепло поприветствовал. Но всем ясно, что Столтенберг ехал не поздравлять Эрдогана, а просить - о вступлении Швеции в НАТО. Генсек заявил, что Стокгольм выполнил все условия для членства в альянсе, однако для Турции это явно не так. Эрдоган знает, что НАТО всегда может воткнуть нож в спину, и без больших уступок, например в виде снятия санкций США на поставки F-35, турецкий лидер не согласится.

Новый глава МИД Турции

Сразу после инаугурации Эрдоган объявил о перестановках в своем правительстве. Наиболее любопытная фигура - новый министр иностранных дел. Известного нам Мевлюта Чавушоглу заменил глава разведки Хакан Фидан. По степени влиятельности Фидан не уступал Чавушоглу, но министр иностранных дел был, что называется, больше на виду. В то время как Фидан выполнял секретную работу.

На первый взгляд, такое назначение сулит изменения во внешней политике Турции. Фидан - молодой, успешный и энергичный чиновник. Судя по тому, какой структурой он руководил до 3 июня, его курс должен быть более жесткий и напористый. При этом надо понимать, что разведчики - люди осторожные, так что жесткость будет всегда балансироваться прагматичностью.

И не будем забывать, что, кто бы ни был в МИДе, президентом остается Эрдоган. И на самые важные встречи, например с Путиным и Байденом, он едет лично и лично все обсуждает. Так что смена главы МИД может быть лишь отражением изменения подходов самого Эрдогана. Судя по динамике и тренду, он будет укреплять связи с независимыми странами, в том числе и с Россией.