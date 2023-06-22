Кто боится ядерной войны меньше всего в мире?

Сколько человек боятся ядерного взрыва в самых крупных странах мира? Опрос на эту тему выявил самые "спокойные" и наиболее "тревожные" по поводу ядерной бомбы страны.

Почти половина жителей Земли оценивают как высокий риск ядерной войны, показал опрос Gallup International, проведенный в 40 странах.

По его данным, 40% респондентов считают вероятность использования ядерного оружия высокой. Чуть меньше – 37% – полагают, что опасность умеренная. Уверены в невозможности ядерной угрозы лишь 14% опрошенных по всем странам.

В организации уточнили, что по сравнению с 2022 годом ядерные опасения жителей планеты не уменьшились.

Среди отдельных стран самыми спокойными оказались жители Ирана: именно ИРИ заняла первое место в списке стран, жители которых оценивают угрозу ядерной войны как минимальную – такого оптимистичного мнения там придерживаются 33% респондентов.

Среди пессимистов – тех, кто считает, что опасность велика – лидеры Индонезия и Нигерия, где 72% населения считают опасность большой, а также Эквадор, Сирия, Аргентина – почти 70%.

В РФ опрос проводила компания "Ромир", передает РИА Новости.

"Россия в целом демонстрирует достаточно оптимистичное отношение к вопросу ядерной угрозы. Так, 20% отметили, что риск высокий, 40% воспринимают угрозу как среднюю, а 11% оценивают риск как низкий"

– отчет