Крымский мост перекрыт

Опубликовано: 9:52, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение через мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, временно приостановлено. В минувшие выходные мост также перекрывался из-за ракетных атак.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто для автотранспорта. В этой связи правоохранители просят тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие. Также необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина перекрытия моста не называется.

Напомним, что в минувшую субботу, 12 августа, движение на мосту перекрывалось три раза, два из которых – из-за ракетных атак. В воскресенье движение было перекрыто один раз.