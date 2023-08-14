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Крымский мост перекрыт

Крымский мост перекрыт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение через мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, временно приостановлено. В минувшие выходные мост также перекрывался из-за ракетных атак.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто для автотранспорта. В этой связи правоохранители просят тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие. Также необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина перекрытия моста не называется.

Напомним, что в минувшую субботу, 12 августа, движение на мосту перекрывалось три раза, два из которых – из-за ракетных атак. В воскресенье движение было перекрыто один раз.

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