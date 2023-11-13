Крым проведет понедельник дома из-за шторма

Крым оказался в центре мощного шторма – на всем побережье оборваны провода ЛЭП и повалены деревья, повреждены газопроводы. 27 ноября в Крыму будем выходным днем, поскольку шторм с ветром почти в 150 км/ч будет продолжаться всю ночь и весь день.

Сильный шторм обрушился сегодня на Крым. Ливень и ураганный ветер, превышающий 140 км/ч уже оборвали множество проводов ЛЭП, без света остались не менее 40 тыс жителей полуострова, и ремонтные бригады не смогут приступить к работе, пока ветер не ослабнет.

Шторм повалил множество деревьев, что привело к повреждению газотранспортной инфраструктуры. В Евпатории затоплены здания на побережье и прибрежная дорога, ведется эвакуация местного населения.

Поскольку синоптики ожидают, что не только ночью, но и весь следующий день шторм будет продолжаться с неослабевающим напором, глава Крыма Сергей Аксенов принял решение объявить понедельник 27 ноября выходным днем. Жителям в зоне природного катаклизма рекомендовано не выходить из домов, кроме случаев крайней необходимости.

В Севастополе 27 ноября также будет выходным днем.