Вестник Кавказа

Крупный пожар в доме произошел на Кубани

Крупный пожар в доме произошел на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанские пожарные сегодня вечером тушат масштабный пожар. Его площадь составляет несколько сотен квадратных метров. Из дома была проведена эвакуация.

Мансардный этаж пылает в доме в поселке Приазовский, расположенном в Темрюкском районе. Информацию о пожаре распространило краевое управление МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 20:11 мск. На месте событий пожарные выяснили, что горит мансардный этаж дома, причем огонь уже разошелся по площади в 350 кв м.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных в 21:40 мск пожар удалось локализовать. Из горящего здания огнеборцами МЧС России были эвакуированы 10 человек"

– МЧС

Огнеборцы продолжают тушить пожар. В его ликвидации участвуют более двух десятков пожарных.

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