Крупнейший телеком-оператор Крыма сообщил об аварии

Опубликовано: 20:34, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма "Миранда-Медиа" сегодня вечером произошла авария, о ее причинах не сообщается.

Министерство информации и связи Крыма сегодня вечером сообщило об аварии на сети крупнейшего телеком-оператора полуострова "Миранда-медиа".

"На сети крупнейшего крымского оператора связи ООО "Миранда-медиа" авария", - говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

О причинах и технических подробностях не сообщается, известно лишь, что восстановить полноценную работу оператора планируется в течение часа.