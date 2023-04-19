Крым к началу летнего сезона обеспечат банкоматами Сбербанка

Опубликовано: 10:21, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К началу летнего туристического высокого сезона Сбербанк нарастит количество своих банкоматов в Крыму более чем в два раза – недостатка в них не будет.

Уже в мае-июне Сбербанк намерен расширить банкоматную сеть в Крыму с нынешних 30 до 80 устройств, сообщила руководитель блока "Сеть продаж" Татьяна Галкина.

"Мы планируем к туристическому сезону расширить сеть банкоматов в Крыму до 80",

- рассказала Галкина.

Как отметила финансист, оборот на один банкомат в Крыму выше среднего по стране, востребована у крымчан и гостей полуострова и функция взноса наличных на карты банка через банкоматы, что обусловлено популярностью сервисов Сбера, передает "Интерфакс".

Напомним, Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе. В первом полугодии банк планирует открыть три офиса в крупнейших городах полуострова, а в течение всего 2023 года распространить свою сеть устройств самообслуживания по всему Крыму.