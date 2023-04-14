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В Севастополе стартовало строительство отделения Сбербанка

В Севастополе стартовало строительство отделения Сбербанка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В городе федерального значения Севастополе форсированными темпами началось строительство здания Сбербанка – как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, банк планирует открыть отделение уже через месяц, в мае.

Крупнейший в России Сбербанк приступил к строительству своего отделения в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Специально разработанный для Севастополя модульный офис разместится возле ТЦ "Муссон"… Сбер выбрал это место, как одно из самых популярных и доступных для клиентов с точки зрения транспорта в городе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Банк планирует завершить строительство и благоустроить территорию уже в следующем месяце, в мае, затем состоится церемония открытия отделения, после чего всеми его возможностями смогут воспользоваться жители города, отметил губернатор.

В Севастополе уже работает четыре банкомата Сбербанка.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что уже в текущем 2023 году в столице Крыма Симферополе и крупнейшем курортном городе региона Ялте откроются первые на полуострове отделения Сбербанка.

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