В Симферополе и Ялте заработают первые крымские отделения Сбербанка

Сбербанк уже в этом году откроет свои первые в Крыму отделения в Симферополе и Ялте, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.
"Они сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Дальше Керчь, Евпатория, то есть по крупным городам быстро пойдет динамика", - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".
Власти Симферополя уже определили место для отделения – оно находится в центре города, около музыкального театра. Что касается самого здания, то его модульную конструкцию установят быстро – за три-четыре месяца, заверил Аксенов.
Напомним, Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе 2023 года. На полуострове к концу февраля работало 30 стационарных банкоматов структуры, а в начале марта банк начал работать и с юридическими лицами.