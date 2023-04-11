В Симферополе и Ялте заработают первые крымские отделения Сбербанка

Опубликовано: 13:09, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в текущем 2023 году в столице Крыма Симферополе и крупнейшем курортном городе региона Ялте откроются первые на полуострове отделения крупнейшего в России Сбербанка.

Сбербанк уже в этом году откроет свои первые в Крыму отделения в Симферополе и Ялте, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Они сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Дальше Керчь, Евпатория, то есть по крупным городам быстро пойдет динамика", - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".

Власти Симферополя уже определили место для отделения – оно находится в центре города, около музыкального театра. Что касается самого здания, то его модульную конструкцию установят быстро – за три-четыре месяца, заверил Аксенов.

Напомним, Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе 2023 года. На полуострове к концу февраля работало 30 стационарных банкоматов структуры, а в начале марта банк начал работать и с юридическими лицами.