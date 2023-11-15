Крупнейший исламский центр России будет открыт в Грозном

В Чечне в 2025 году начнет работать самый большой в стране исламский центр. Он будет открыт в Грозном, комплекс будет включать мечеть.

В столице Чечни через два года начнет работать научно-просветительский исламский центр имени пророка Мусы - это будет самая крупная в РФ организация такого рода.

"В городе Грозном в большом количестве построено и строятся в настоящее время исламские комплексы, мечети, школы хафизов. <…> В 2025 году откроется крупнейший в России научно-просветительский исламский центр"

– Минкультуры Чечни

Комплекс будет включать научно-просветительский центр, библиотеку и мечеть.