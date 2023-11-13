Грозный стал лидером по качеству жизни в России

Столица Чечни город Грозный признана лидером по качеству жизни в двух номинациях. Премия присуждалась Финансовым университетом при правительстве РФ.

Грозный вошел в число победителей премии Финансового университета при правительстве, которые вручались за достижения в области качества жизни. О достижении рассказал глава ЧР.

"Грозный стал вторым после Москвы в номинации "Лидер по качеству жизни" и победителем в категории "Лидер по оценке качества работы городской власти" премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни"

– Рамзан Кадыров

Он уточнил, что награды уже вручены. Церемония прошла в Москве с участием главы города – Хас-Магомеда Кадырова.

Кадыров подчеркнул, что за год Грозный улучшил свой результат: в 2022 году город сумел попасть только на третью строчку, а сейчас занял вторую позицию в одной категории и стал лучшим – в другом.

Ранее стало известно, что Национальный музей Чечни в Грозном откроется после капремонта уже в следующем году. Новое здание расположится на территории туркластера. Там же будут действовать обновленные библиотека и театр.