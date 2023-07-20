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Круиз из Сочи в Абхазию в августе бесплатно увеличится на два дня

Круиз из Сочи в Абхазию в августе бесплатно увеличится на два дня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Круиз из Сочи в Абхазию в августе будет длиться дольше. Оператор бесплатно дает туристам еще два дня в Абхазии с проживанием и питанием.

Туристов, которые отправятся в Абхазию из Сочи с круизом в августе ждет приятный сюрприз - два дополнительных дня отдыха.

Оператор объявил акцию: круизы с начала августа будут длиться на двое суток дольше, доплачивать за это не придется. Согласно акции, лайнер "Князь Владимир" будет стоять в Сухуме не три, а пять дней. Акция также включает бесплатное трехразовое питание в дополнительные дни круиза.

Отметим, что первый круиз из Сочи в абхазскую столицу состоялся 30 июня. Туристы поделились впечатлениями: путешествие на лайнере и Абхазия им понравились, однако времени на экскурсии и отдых было мало. Компания "Черноморские круизы" пошла навстречу клиентам и договорилась с абхазской стороной об увеличении срока стоянки лайнера в сухумском порту.

Первый круиз из Сочи в Абхазию завершен - впечатления туристов

Первый круиз из Сочи в Абхазию завершен - впечатления туристов

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