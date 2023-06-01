Опубликовано: 14:59, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Дмитрий Песков прокомментировал двусторонние отношения России и Саудовской Аравии. По его словам, Москва оценивает связи с Эр-Риядом как рабочие и конструктивные.

Россия поддерживает рабочие отношения с Саудовской Аравией, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, между Москвой и Эр-Риядом выстроены конструктивные отношения, которые основаны на доверии и уважении друг к другу.

Ранее постпред РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов заявил, что Москва выстраивает с КСА партнерские отношения, ставшие для всех стран Исламского мира главным индикатором.

В апреле Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы президент РФ обсуждал двустороннее сотрудничество, а также поздравил принца с праздником Ураза-байрам.