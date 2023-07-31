Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана

Опубликовано: 13:15, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин и Эрдоган поговорят по телефону 2 августа. Дата личных переговоров устанавливается.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Действительно, телефонный разговор [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом], как и сказал Путин, планируется на среду"

– Дмитрий Песков

В то же время Песков отметил, что дата визита Путин в Турцию пока разглашается.

Ранее дипломатический источник в Турции заявил о том, что одной из основных тем переговоров будет ситуация вокруг зерновой сделки.