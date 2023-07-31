РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин и Эрдоган поговорят по телефону 2 августа. Дата личных переговоров устанавливается.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Действительно, телефонный разговор [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом], как и сказал Путин, планируется на среду"

– Дмитрий Песков

В то же время Песков отметил, что дата визита Путин в Турцию пока разглашается.

Ранее дипломатический источник в Турции заявил о том, что одной из основных тем переговоров будет ситуация вокруг зерновой сделки.

Путин договорился о встрече с Эрдоганом

Путин договорился о встрече с Эрдоганом

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1320 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version