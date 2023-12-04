Вестник Кавказа

Краснодарский перевозчик перенес срок повышения цен в автобусах

Краснодарский перевозчик перенес срок повышения цен в автобусах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость проезда в некоторых краснодарских автобусах останется прежней. Цены будут увеличены позднее.

Некоторые кубанские маршруты останутся с прежней ценой за билет. 

Пресс-служба городской администрации заявила, что стоимость проезда поднимется не с 9 декабря, как отмечалось ранее, а с 23 декабря. 

Прежними останутся тарифы на маршрутах  25, 30 и 37. В этих автобусах цена будет увеличена через две недели. 

Ранее кубанские власти заявили, что поднимут цены на некоторых городских и пригородных направлениях. Отмечалось, что повышение будет с 40 до 45 рублей.

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