Краснодарский перевозчик перенес срок повышения цен в автобусах

Стоимость проезда в некоторых краснодарских автобусах останется прежней. Цены будут увеличены позднее.

Некоторые кубанские маршруты останутся с прежней ценой за билет.

Пресс-служба городской администрации заявила, что стоимость проезда поднимется не с 9 декабря, как отмечалось ранее, а с 23 декабря.

Прежними останутся тарифы на маршрутах 25, 30 и 37. В этих автобусах цена будет увеличена через две недели.

Ранее кубанские власти заявили, что поднимут цены на некоторых городских и пригородных направлениях. Отмечалось, что повышение будет с 40 до 45 рублей.