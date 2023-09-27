Краснодар рискует остаться без воды

Опубликовано: 12:41, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителям столицы Кубани грозит засуха в кранах - Краснодарское водохранилище обмелело почти на 94%, и нового притока влаги в него пока не ожидается.

В скором времени в Краснодаре могут ввести ограничения на потребление воды - из-за аномальной засухи Краснодарское водохранилище обмелело почти на 94%.

Объем воды в водохранилище сейчас составляет 175 млн кубометров, тогда как резервуар способен хранить 2794 млн кубометров, то есть запас воды для города сейчас не превышает 6,2%, пишет "Кубань 24".

Нынешний уровень воды в водохранилище установился на отметке 25,7 м и продолжает падать, тогда как нормальный уровень водоема составляет 32,7 м. Причина столь сильного его обмеления – отсутствие дождей в регионе, которое продолжается уже на протяжении более двух месяцев.