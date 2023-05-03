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"Краснодар" поборется с "Уралом" за место в суперфинале Кубка России

&quot;Краснодар&quot; поборется с &quot;Уралом&quot; за место в суперфинале Кубка России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Краснодар" победил "Акрон" в матче Пути регионов Кубка России. "Быки" сразятся с "Уралом" за выход в суперфинал футбольного турнира.

Футбольный клуб "Краснодар" пробился во второй этап финала Пути Регионов Кубка России, одолев в родных стенах тольяттинский "Акрон".

В основное время матча команды не смогли поразить ворота и дело пришлось решать в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне "быков". Краснодарцы оказались точнее своих оппонентов, а серия завершилась со счетом 4:2.

Таким образом, горожане в матче за выход в суперфинал Кубка России, поспорят с екатеринбургским "Уралом", который сегодня проиграл московскому ЦСКА у себя дома со счетом 1:2.

Стоит добавить, что победитель пары "Краснодар" – "Урал" сразится в суперфинале за трофей именно с "армейцами".

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