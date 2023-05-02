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Полузащитник "Зенита" может перебраться в Венгрию

полузащитник “Зенита“ Далер Кузяев
© Фото: официальный сайт "Зенита"
Венгерский "Ференцварош" рассчитывает усилиться хавбеком петербургского "Зенита" Далером Кузяевым. В переходе игрока заинтересован наставник команды Станислав Черчесов.

Ближайшим летом полузащитник футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев может перебраться в Венгрию. Интерес к игроку российской сборной проявляет "Ференцварош".

На трансфере 30-летнего хавбека настаивает главный тренер действующего чемпиона Венгрии Станислав Черчесов.

Напомним, нынешнее соглашение Кузяева с петербуржцами истекает ближайшим летом. В этом сезоне на его счету 5 голов и 4 передачи в 21 матче чемпионате России.

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