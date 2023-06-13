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Короткая рабочая неделя стартовала с роста мировых валют

Короткая рабочая неделя стартовала с роста мировых валют
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Утренние торги на Московской валютной бирже, стартовавшие сегодня в начале короткой рабочей недели, стали нерадостными для рубля – в рост пошли и доллар, и евро, и юань.

Сегодня утром на открытии торгов Мосбиржи курс американской валюты к рублю на по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копейки и составил 82,7 рубля.

Растет и курс евро – европейская валюта прибавила в весе 8 копеек и сейчас торгунется за 89,05 рубля, передает ТАСС.

Растет в цене и китайская национальная валюта – юань подорожал на 1 копейку и сейчас стоит 11,57 рубля. 

На старте торгов Мосбиржи доллар взял планку в 82 рубля

На старте торгов Мосбиржи доллар взял планку в 82 рубля

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