Короткая рабочая неделя стартовала с роста мировых валют

Опубликовано: 7:54, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренние торги на Московской валютной бирже, стартовавшие сегодня в начале короткой рабочей недели, стали нерадостными для рубля – в рост пошли и доллар, и евро, и юань.

Сегодня утром на открытии торгов Мосбиржи курс американской валюты к рублю на по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копейки и составил 82,7 рубля.

Растет и курс евро – европейская валюта прибавила в весе 8 копеек и сейчас торгунется за 89,05 рубля, передает ТАСС.

Растет в цене и китайская национальная валюта – юань подорожал на 1 копейку и сейчас стоит 11,57 рубля.