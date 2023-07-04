Компания из России готовится заключить договор о железной дороге между Рештом и Астарой

Опубликовано: 21:20, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Тегеран скоро заключат договор о возведении железнодорожного участка в рамках МТК "Север-Юг". Имя компании, которая займется прокладкой линии, пока что держится в секрете.

Россия и Иран в ближайшем будущем оформят договор о возведении железнодорожной линии "Решт-Астара", которая является частью МТК "Север-Юг". Об этом сегодня рассказал помощник российского президента.

"Вы скоро узнаете. Будет подписание договора"

– сказал Игорь Левитин в интервью РИА Новости.

При этом он не уточнил, какая именно компания займется строительством участка.

По словам помощника российского лидера, МТК "Север-Юг" упростит для РФ вывоз дополнительных грузов, включая продовольствие.