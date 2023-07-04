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Компания из России готовится заключить договор о железной дороге между Рештом и Астарой

Компания из России готовится заключить договор о железной дороге между Рештом и Астарой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва и Тегеран скоро заключат договор о возведении железнодорожного участка в рамках МТК "Север-Юг". Имя компании, которая займется прокладкой линии, пока что держится в секрете.

Россия и Иран в ближайшем будущем оформят договор о возведении железнодорожной линии "Решт-Астара", которая является частью МТК "Север-Юг". Об этом сегодня рассказал помощник российского президента.

 

"Вы скоро узнаете. Будет подписание договора"

 

– сказал Игорь Левитин в интервью РИА Новости.

При этом он не уточнил, какая именно компания займется строительством участка.

По словам помощника российского лидера, МТК "Север-Юг" упростит для РФ вывоз дополнительных грузов, включая продовольствие.

Россия и Иран хотят как можно скорее запустить железнодорожную линию Решт-Астара

Россия и Иран хотят как можно скорее запустить железнодорожную линию Решт-Астара

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