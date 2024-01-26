Количество рейсов в Стамбул из России увеличится

В Стамбул начнут летать из Екатеринбурга лайнеры "Уральских авиалиний". В неделю будет выполняться четыре прямых рейса.

Прямые рейсы в Стамбул из Екатеринбурга запускает компания "Уральские авиалинии".

"С 8 февраля "Уральские авиалинии" приступают к выполнению прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в Стамбул. Полеты запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам"

– перевозчик

Новые рейсы будут востребованы не только у тех, кто хочет посетить Стамбул, но и транзитных пассажиров. Из Турции можно улететь во множество городов Европы. Расписание рейсов построено удобно для пересадок.

Отметим, что Турция - самое популярное у российских туристов зарубежное направление. В этом году ожидается рекордный турпоток из РФ.