Когда Путин посетит Турцию?

В администрации президента Турции заявили, что не знают о конкретных сроках приезда лидера РФ.

Российский президент Владимир Путин намерен посетить Турцию, но точной даты его визита пока нет. Такую информацию озвучили в администрации лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее пресса Турции писала о предположительном приезде Путина в Турцию в апреле.

"У нас нет конкретных данных по срокам визита"

- пресс-служба администрации президента Турции

В марте президент Турции говорил, что ждет российского лидера после завершения голосования в Турции в конце марта.

В феврале этого года лидеры провели телефонный разговор, в котором договорились провести встречу в короткие сроки.

При этом российские СМИ сообщали, что первая зарубежная поездка Путина может состояться в Китай, после того, как состоится церемония инаугурации.