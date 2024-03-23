Вестник Кавказа

Когда Путин посетит Турцию?

Когда Путин посетит Турцию?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В администрации президента Турции заявили, что не знают о конкретных сроках приезда лидера РФ.

Российский президент Владимир Путин намерен посетить Турцию, но точной даты его визита пока нет. Такую информацию озвучили в администрации лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее пресса Турции писала о предположительном приезде Путина в Турцию  в апреле.

"У нас нет конкретных данных по срокам визита"

- пресс-служба администрации президента Турции

В марте президент Турции говорил, что ждет российского лидера после завершения голосования в Турции в конце марта.

В феврале этого года лидеры провели телефонный разговор, в котором договорились провести встречу в короткие сроки.

При этом российские СМИ сообщали, что первая зарубежная поездка Путина может состояться в Китай, после того, как состоится церемония инаугурации. 

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