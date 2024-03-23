Когда Путин посетит Турцию?

В администрации президента Турции заявили, что не знают о конкретных сроках приезда лидера РФ.
Российский президент Владимир Путин намерен посетить Турцию, но точной даты его визита пока нет. Такую информацию озвучили в администрации лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее пресса Турции писала о предположительном приезде Путина в Турцию в апреле.
"У нас нет конкретных данных по срокам визита"
- пресс-служба администрации президента Турции
В марте президент Турции говорил, что ждет российского лидера после завершения голосования в Турции в конце марта.
В феврале этого года лидеры провели телефонный разговор, в котором договорились провести встречу в короткие сроки.
При этом российские СМИ сообщали, что первая зарубежная поездка Путина может состояться в Китай, после того, как состоится церемония инаугурации.