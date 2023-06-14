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Когда можно будет купаться в Москве?

Когда можно будет купаться в Москве?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Скорое начало купального сезона обещают синоптики в Центральной части России и в столице. По прогнозу, купаться можно будет уже начиная с выходных на этой неделе.

Погода в Москве и в целом в Центральной России скоро улучшится настолько, что вполне можно будет купаться, сообщает центр погоды "Фобос".

Прохладное начало лета, наконец, закончилось, и в столичный регион постепенно приходит жара. Сегодня в Москве воздух прогрелся до 25 градусов, завтра в городе будет плюс 28. В последний рабочий день на этой неделе, а также в первый выходной, будет ярко светить солнце, без дождей, температура воздуха достигнет 30 градусов.

"Учитывая, что сейчас температура воды в Москве-реке у г. Звенигород повысилась до +18°, то к выходным вода прогреется до +19…+21°, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон"

– синоптики

Что касается воскресенья и понедельника, то на небе появятся облака, возможен небольшой дождь. Благодаря осадкам, станет немного прохладнее - до 25 градусов. Однако вода останется по-прежнему теплой, и купаться можно в средней полосе можно будет до 20-х чисел августа.

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